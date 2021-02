Freuler e l'Atalanta raggiungono la Juve in finale

BERGAMO - Sarà l'Atalanta di Remo Freuler (in campo 90') a giocare la finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma il prossimo 19 maggio.

In seguito allo 0-0 dell'andata scaturito settimana scorsa in Campania, gli uomini di Gasperini hanno ingranato una marcia in più nel match di ritorno vincendo per 3-1.

Per i bergamaschi hanno timbrato il cartellino Zapata (16') e due volte Pessina (16' e 78'), mentre per i partenopei il gol del momentaneo 2-1 firmato da Lozano (53') si è rivelato soltanto illusorio.

keystone-sda.ch (PAOLO MAGNI)