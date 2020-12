Bentancur ritira la richiesta alla Pretura

MENDRISIO - Nulla di fatto, per il momento. Costretto a presentarsi alla Procura di Mendrisio-Sud mercoledì mattina, “chiamato” dalla Goal Services Consulting SA, il Chiasso non fallirà. Questo, però, non per meriti propri.

Dopo essersi confrontato con i tifosi momò, Pablo Bentancur, amministratore unico della società di intermediazione in causa, ha infatti ritirato la richiesta di fallimento - senza preventiva esecuzione - mossa contro i rossoblù.

L'agente uruguaiano non vuol far affondare il club, ma è deciso a continuare la sua battaglia per ottenere quanto gli spetta. La richiesta, certificata da un precetto esecutivo, per vedere onorato un suo credito da 1,3 milioni di franchi è infatti ancora attuale. Intanto il clamore suscitato dalla disputa potrebbe portare altri creditori a inoltrare una domanda d’esecuzione contro i rossoblù.

TiPress (foto d'archivio)