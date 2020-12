Favre cacciato dal Dortmund

DORTMUND - L'avventura di Lucien Favre sulla panchina del Borussia Dortmund è terminata. Lo riporta la Bild.

La dirigenza del club tedesco ha preso questa decisione in seguito al pesante 5-1 casalingo subito ieri contro lo Stoccarda.

In campionato il Borussia Dortmund è quinto in classifica, con 19 punti conquistati in 11 partite, mentre in Champions ha passato il turno come prima del suo girone.

In Bundesliga nelle due stagioni scorse il tecnico vodese è giunto sempre secondo alle spalle del Bayern Monaco.

keystone-sda.ch (Focke Strangmann/Pool)