Poche emozioni, pochissime reti

ROMA - Pomeriggio sin qui avaro di emozioni in Serie A, con tre partite finite in pareggio e condite in totale da sole due segnature.

Dopo l'1-1 nel lunch match tra Verona e Cagliari (al gol di Zaccagni per gli scaligeri ha risposto nella ripresa Marin), si sono chiuse sullo 0-0 Roma-Sassuolo e Parma-Benevento.

Nel match dell'Olimpico, dove i giallorossi sono rimasti in 10 dal 41' per l'espulsione di Pedro, da sottolineare una rete per parte annullata dal VAR. In classifica la Roma è quinta con 18 punti e resta a -1 dal Sassuolo (quarto).

Da segnalare infine che a causa della violenta pioggia è stata invece rinviata a data da destinarsi la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Atalanta.

