BUENOS AIRES - Il lungo addio a Maradona. Il corteo funebre è giunto al cimitero di Bella Vista, dove purtroppo si sono registrati nuovi scontri tra alcune persone e le forze dell'ordine. Fiumi di gente non hanno voluto mancare un momento che, seppur triste, rimarrà inciso per sempre nel cuore di tutti.

Seguirà una breve cerimonia riservata a familiari e amici stretti della leggenda argentina, prima della sepoltura accanto ai genitori.

Nel frattempo TyC Sports ha mostrato il testo di una lettera con le volontà di Maradona: «Non desidero statue o monumenti in mio onore, voglio che la gente possa venire salutare me e non una riproduzione. Nel pieno delle mie facoltà, dispongo quindi che dopo la mia morte si proceda a imbalsamarmi ed espormi in un luogo adeguato».

keystone-sda.ch (Juan Ignacio Roncoroni)