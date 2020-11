Rinviare una partita? Cambiano le regole

BERNA - Tra le nuove disposizioni varate dalla SFL anche quella relativa alla soglia minima di giocatori, sotto la quale si può chiedere il rinvio di una partita a causa di coronavirus o quarantena. Il cambiamento è "passato" praticamente all'unanimità tra i club di Super e Challenge, con un solo voto a sfavore.

Per potere far slittare una partita, un club deve dimostrare di non poter schierare almeno 14 giocatori e 2 portieri di una lista precedentemente presentata alla Swiss Football League (di 30 elementi per la Super, 25 per la Challenge).

keystone-sda.ch (SALVATORE DI NOLFI)