Luca Marini in MotoGP: «Io come Vale? Il paragone non regge»

VALENCIA - "Luca ce l’ha fatta e sono contento per lui, mi diceva sempre che un giorno avremmo corso assieme ed ha avuto ragione. Non pensavo fosse possibile facendo i conti, invece sono contento che abbia avuto ragione". Questo aveva detto negli scorsi giorni Valentino Rossi in merito all'approdo di Luca Marini, suo fratello minore, in MotoGP: nel 2021 il 23enne - che in questa stagione ha vinto tre gare e ottenuto due secondi posti in Moto2 - correrà con il team Ducati-Avintia, accendendo una lotta tutta in famiglia. Un'avventura cercata, voluta e che si è guadagnato a suon di ottime prestazioni nella classe di mezzo.

«Io come Rossi? Con quello che ha fatto lui, il paragone non regge - le parole al Corriere della Sera espresse da Luca Marini - In pista sarà un avversario come tutti, ma bisognerà stargli davanti, certo… E comunque è il mio sogno che si realizza. Un’opportunità fantastica e non vedo l’ora di viverla. Sarà un confronto speciale, questo è sicuro, perché il rapporto che ci lega è diverso da quello con gli altri piloti. Avere vicino Vale significa tanto, è sempre pronto a darti un consiglio. Analizziamo le gare insieme, ci offre la sua chiave di lettura. Il suo occhio tecnico ci mostra aspetti magari sfuggiti in gara».

L’anno prossimo assisteremo alla battaglia tra i fratelli Rossi e i fratelli Marquez... Una sfida nella sfida davvero appetitosa, ma non per Luca Marini. «Solo per i media. Alla fine ciascuno si concentrerà sul proprio lavoro».

keystone-sda.ch (Kai Foersterling)