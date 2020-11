Sul piatto soldi e ambizioni

UDINE - A 34 anni Blerim Dzemaili non ha ancora voglia di appendere le scarpe al chiodo.

Mollato lo Shenzhen, abbracciato poco prima dell’esplosione del coronavirus e con il quale non ha disputato neppure un match ufficiale, il centrocampista rossocrociato potrebbe ripartire dall’Italia. Una chiacchierata con l’Udinese è già stata fatta. I friulani sono interessati ma non hanno affondato il colpo solo perché incerti sulle reali condizioni fisiche di Blerim. Il discorso non è totalmente chiuso; nell’attesa che i bianconeri facciano un cenno, attraverso il suo procuratore il rossocrociato ha però ascoltato pure altre proposte. Quelle di Frosinone, Empoli e Salernitana nello specifico, in cerca del colpo-promozione. In questo caso si deve tuttavia capire quali sono le reali intenzioni di Dzemaili: è davvero interessato a un’avventura nella serie cadetta?

Keystone (foto d'archivio)