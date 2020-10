«I club adesso dipendono dagli aiuti della Confederazione»

BERNA - La Swiss Football League (SFL) ha comprensione per le decisioni del Consiglio federale per lottare contro il coronavirus. Tuttavia, le conseguenze per lo sport sono pesanti. L'associazione calcistica farà tutto il possibile per proseguire con le competizioni.

Con il limite di cinquanta persone per le manifestazioni, il calcio svizzero si trova di nuovo privato della principale fonte d'introito, che riguarda non solo la vendita di biglietti, ma anche i settori della ristorazione e della clientela VIP, si legge in un comunicato.

I club hanno elaborato progetti di protezione efficaci, accolti positivamente da tutti, e ne hanno accettato i costi. Nonostante questo, arrivano le prossime restrizioni, che aggravano pericolosamente la situazione finanziaria.

In pratica ora i club dipendono fortemente dall'aiuto della Confederazione, ha sottolineato la SFL. Tuttavia, ogni mezzo a disposizione verrà utilizzato per far proseguire il campionato nella maniera più regolare possibile.