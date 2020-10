Errori e sfortuna, arriva solo un europari

MILANO - Prima stagionale in Champions complicata per l’Inter, fattasi fermare sul pari (2-2) dal Borussia Mönchengladbach. Avanti con Lukaku e in totale controllo nel primo tempo, nella ripresa i nerazzurri sono calati, scoprendosi sfortunati - palo di Martinez - e tutt’altro che impermeabili. Gli errori di Vidal (rigore causato e trasformato da Bensebaini e linea difensiva non rispettata per la fuga vincente di Hofmann) hanno poi lanciato i tedeschi, riacciuffati in extremis dal solito Lukaku.

Chi non ha avuto problemi nonostante il pedigree dell’avversario è stato il Bayern Monaco, che ha ripreso il suo eurocammino con una prestazione sontuosa. Senza sudare, senza soffrire, i bavaresi hanno ricordato perché sono i campioni in carica triturando 4-0 il malcapitato Atletico Madrid grazie a Coman (doppietta), Goretzka e Tolisso.

Una gran figura l’hanno fatta pure il Manchester City, che non ha lasciato scampo al pur frizzante Porto (3-1), e l’Atalanta, corfermatasi ormai di dimensione continentale superando 4-0 in trasferta il MIdtjylland. Vittorie risicate ma importanti le hanno infine raccolte il Liverpool (1-0 ad Amsterdam contro l’Ajax) e l’Olympiakos (1-0 sull’Olympique).

keystone-sda.ch / STF (Luca Bruno)