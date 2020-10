«In futuro mi butterò, lo prometto»

Il pareggio fra Lugano e Sion (2-2) è stato caratterizzato dalla rete del giovane Stefano Guidotti, autore del secondo gol consecutivo con la maglia bianconera alla prima partita da titolare.

Ricordiamo che il 21enne era già andato a segno a Zurigo. Il ragazzo è stato bravo a reagire dopo l’errore che ha portato la prima rete del Sion. Forse con un pizzico di furbizia avrebbe potuto trovare un rigore a favore, quando da dietro è stato spinto, ma lui non è caduto in area... «Sì, magari con un po' di esperienza potevo cadere. In futuro mi buttero, ve lo prometto (ride ndr.)», ha analizzato proprio Guidotti al termine dell'incontro. «Chiaramente devo anche analizzare cosa mi è successo sulla palla persa sul primo gol, poi però con la rete segnata ho riscattato l’errore. Nel secondo tempo ero convinto di poter aiutare la squadra, sono riuscito a mettere a posto la situazione e per fortuna è arrivata questa segnatura importante. Il Mister alla pausa non mi ha detto niente, ma personalmente ho pensato a quella palla persa. Mi sono detto che dovevo fare qualcosa per riscattarmi».

Ti-press (Samuel Golay)