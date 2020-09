Sconfitta dolorosa contro il Monthey

BALERNA - Negli ottavi di finale di Coppa Svizzera (in programma il 9 e 10 febbraio prossimi) non ci sarà il derby Balerna-Lugano.

I nerazzurri ticinesi sono infatti usciti battuti 1-2 dall'incrocio dei 16esimi di finale contro il Monthey, che così andrà a sfidare i bianconeri del presidente Angelo Renzetti.

Inizialmente in programma il 12 settembre ma rinviata a seguito della positività di alcuni tesserati tra i vallesani di 2. Lega interregionale, la sfida ha visto il Balerna passare in vantaggio con Bernasconi. Trovatisi in superiorità numerica, gli ospiti hanno però piazzato il pareggio prima dell'intervallo. Nella ripresa poi, addirittura in 11 contro 9, il Monthey ha firmato la rete che è valsa il passaggio del turno.

Ti-press (Francesca Agosta)