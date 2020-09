«È una rete che mi aiuta a lavorare con maggior serenità»

LUGANO - Autore di una rete e 60 minuti giocati a un buon livello, Mattia Bottani è parso subito in palla nella prima uscita stagionale contro il Lucerna.

«È una rete che mi aiuta a lavorare più sereno, liberandomi da cattivi pensieri che ho avuto in questi mesi, dall'infortunio che mi è capitato e la stagione non brillante che ho avuto. Questo gol dà continuità alla mia crescita. È comunque una vittoria che dà morale e sicurezza a tutti noi. È sempre molto importante all’esordio trovare subito i tre punti, che puntualmente sono arrivati. Così potremo lavorare durante la settimana ancora con piu serenità».

Il pubblico - anche se non numeroso - vi ha spinto dall'inizio alla fine... «Ci ha fatto piacere il calore dei tifosi, è una spinta supplementare che non può che aiutarci. Anche coloro che erano all'esterno dello stadio a cantare sono stati determinanti. Una spinta in più per tutti noi».

Ti-press (Samuel Golay)