Lugano, è fatta per Marcis Oss?

LUGANO - Il casa Lugano sembra ormai imminente l'arrivo di Marcis Oss. Reduce da due stagioni in prestito al Neuchâtel Xamax (5 gol in 48 presenze), il roccioso difensore centrale arriverebbe con la stessa formula dallo Spartaks Jurmala, club proprietario del suo cartellino e alla quale è legato sino al 2022.

L'approdo in riva al Ceresio del 29enne lettone, come anticipato dalla "rsi", è già dato per fatto dal noto portale specializzato "transfermarkt". A questo punto, salvo sorprese, non resta che attendere il comunicato ufficiale del club bianconero.