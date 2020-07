La SFL "studia" come andare avanti

BERNA - Tutti ne sono consapevoli: con un massimo di 1'000 spettatori a partita non si può andare avanti. Il rischio di perdere per strada alcune società sarebbe infatti grandissimo.

Per evitare che questo accada la SFL sta dunque studiando un piano di protezione che possa prevedere maggiori entrate di pubblico, a partire dal prossimo campionato la cui partenza è fissata per l'11 settembre.

Tra le misure che la Swiss Football League vuole attuare, quella di rendere obbligatorio l'uso della mascherina in tutte le aree dello stadio, nonché la rinuncia ai tifosi ospiti e ai posti in piedi (in questo caso solo per la Super League).

L'idea è quella di garantire a ogni società di poter riempire il proprio impianto nella misura di almeno il 50% della sua capacità.

Tutto questo dipenderà comunque dalle scelte del Consiglio Federale, che dovrà esprimersi in merito agli eventi con oltre 1'000 persone (vietati fino a fine agosto).