Pari in rimonta, salvezza più vicina

LUGANO - Pari importante per il Lugano, riuscito a riacciuffare in Zona Cesarini, con Guidotti, il Thun: 1-1 il risultato finale.

Vincere per chiudere definitivamente il discorso salvezza o, comunque, non perdere per tenere a debita distanza una rivale pericolosa. Questo era il compito dei bianconeri in un match, quello contro i bernesi, “disturbato” dai tanti problemi causati dal coronavirus e dalle scelte di una Lega non irreprensibile. Per usare un eufemismo.

Capaci di dominare in lungo e in largo per quasi un’ora a Lucerna (ma anche di dormire per 15’), Sabbatini e compagni non sono riusciti a giocare lo stesso grande calcio contro gli altalenanti ma sempre pericolosi biancorossi. Hanno fatto un possesso di palla sterile ma - per tutto il primo tempo e buona parte della ripresa - raramente si sono dimostrati pericolosi dalle parti di Faivre. Questo anche per la tattica di un Thun che, vicinissimo alla coda della graduatoria, temeva particolarmente la trasferta ticinese e si è a lungo mosso con estrema attenzione. Come spesso accade, un match a lungo bloccato è stato segnato dagli episodi. Il vantaggio ospite è nato da un’iniziativa sulla destra di Castroman che, raggiunto quasi il centro dell’area, ha servito a Hefti una palla d’oro, che è valsa lo 0-1 (55’). Stordito dal colpo subito, a quel punto al Lugano è toccato spingere, tentare di alzare il ritmo. I padroni di casa hanno preso in mano le redini del confronto e provato a offendere. Il loro sforzo, davanti a un avversario che ha invece pensato esclusivamente a difendere il vantaggio, si è concretizzato solo all’89’ (dopo che Gerndt aveva colpito una traversa all'87') quando Guidotti, servito da Lungoyi, ha piazzato la zampata giusta.

Al triplice fischio finale ha sorriso il Lugano riuscito, in extremis, a fare un nuovo piccolo ma prezioso passo verso la conferma in categoria. Il Thun invece, terzultimo con due punti ma anche due partite in più del Sion, ha masticato amaro, deluso per l’occasionissima sprecata.

La sera di Super League ha fatto registrare anche la vittoria dello Young Boys sul Servette. Le reti di Fassnacht, Martins, Meschack e Nsame hanno permesso ai gialloblù di imporsi 4-2 e, con il bottino raccolto, di tornare in vetta alla classifica, due punti sopra un San Gallo che però non ha ancora disputato il match valevole per il 31esimo turno. Lo farà giovedì sera, ospitando il Lucerna.

LUGANO-THUN 1-1 (0-0)

Reti: 55' Hefti 0-1; 89' Guidotti 1-1.

LUGANO: Baumann; Daprelà, Maric, Kecskes (81' Guidotti); Yao (81' Pavlovic), Lavanchi, Covilo (68' Lungoyi), Sabbatini, Lovric (58' Custodio); Janga (68' Holender), Gerndt.

