Shock Derby County: Wisdom accoltellato e rapinato

LIVERPOOL - Brutta disavventura per Andre Wisdom, giocatore del Derby County, club di Seconda divisione inglese attualmente in zona playoff per la promozione in Premier League. Il difensore, preso di mira da quattro malviventi mascherati mentre scendeva dalla sua auto, è stato accoltellato e derubato a Toxteth, un sobborgo di Liverpool.

«Wisdom ha subito un attacco non provocato e attualmente è in condizioni stabili - ha comunicato il club in una nota - Ha riportato delle ferite che lo hanno costretto al ricovero in ospedale. Ora il nostro obiettivo è di dare il massimo supporto a lui e alla famiglia».

"Guarisci presto, Wis", è stato invece il messaggio pubblicato dal club sui social. Il 27enne, cresciuto nel settore giovanile del Liverpool, ha rimediato ferite alla testa e alla schiena, ma dovrebbe essere dimesso già entro la fine della settimana.