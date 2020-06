Niente distanza sociale: più di 16'000 spettatori allo stadio di Belgrado

BELGRADO - Nella serata di ieri - mercoledì 10 giugno - ha avuto luogo il derby di Belgrado, fra Partizan e Stella Rossa (1-0), valido per il penultimo atto della Coppa di Serbia. Il gol vittoria è stato realizzato da Natcho e adesso in finale ci sarà il Vojvodina.

Per l'occasione - come si può vedere nella foto gallery in allegato - il pubblico è stato reintegrato sugli spalti ed erano più di 16'000 gli spettatori presenti allo stadio a sostenere i propri beniamini.

Da segnalare che l'evento non è risultato essere contrario alle misure sanitarie vigenti attualmente in Serbia, visto che il paese autorizza gli assembramenti a cielo aperto di un numero illimitato di persone.

We can only dream of it right now. This was tonight. Partizan v Red Star. (1-0 FT) pic.twitter.com/dYpSSLSG58