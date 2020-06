I gialloneri non vogliono far festeggiare i bavaresi

DORTMUND - Vittoria esterna molto importante per il Bayern Monaco, che nella 30esima giornata di Bundesliga ha allungato la sua serie positiva andando a imporsi 4-2 in casa del Bayer Leverkusen. Il 22esimo successo stagionale (90 reti fatte e 30 subìte) non è bastato per rendere dolcissimo il sabato dei bavaresi, comunque sempre più vicini all’ennesimo titolo.

A smorzare la gioia di Neuer e soci ci ha pensato il Borussia Dortmund, che in serata ha piegato a fatica l’Hertha Berlino (1-0, Emre Can). I tre punti conquistati hanno permesso ai gialloneri di contenere a “sole” sette lunghezze il loro distacco dalla vetta. L’aritmetica dà quindi loro modo di continuare a sperare.

keystone-sda.ch (MATTHIAS HANGST / POOL)