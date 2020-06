Il leader del campionato turco escluso dalle coppe

Il Trabzonspor, che guarda tutti dall'alto della classifica di Süper Lig, è stato escluso dalle coppe europee per non aver rispettato il fair play finanziario. La decisione si applica se il club turco riuscisse a qualificarsi per la stagione 2020/2021 o - nel caso contrario - per quella successiva, che sia in Champions o in Europa League.

Riordiamo che il Trabzonspor conduce la graduatoria a pari punti con il Basaksehir (53), davanti a Galatasaray (50), Silvaspor (49) e Besiktas (44).