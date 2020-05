La Pulce: «Il calcio non sarà mai più come prima»

Il fuoriclasse argentino del Barcellona - Lionel Messi - si è espresso in merito al futuro del calcio, in seguito all'emergenza legata al coronavirus.

«Il calcio non sarà mai più come prima», ha analizzato proprio la Pulce a "El Pais". «La pandemia sta creando enorme frustrazione. Molte persone hanno visto i loro cari morire senza nemmeno potergli dire addio. Non c'è niente di peggio che perdere le persone che amiamo maggiormente. Attualmente abbiamo dei dubbi sul futuro del mondo intero dopo tutto ciò che è successo. Niente sarà più come prima e per il calcio sarà la stessa cosa(...)».

keystone-sda.ch (Miguel Ruiz)