L'avventura di Balotelli è giunta al capolinea: «Siamo tutti delusi»

L'avventura di Mario Balotelli al Brescia è giunta con tutta probabilità al capolinea e ad "anticipare" il divorzio è stato lo stesso presidente Massimo Cellino.

Il numero uno delle rondinelle si è espresso a proposito di Super Mario, che martedì ha disertato gli allenamenti. «Mario è un ragazzo particolare», si può leggere sulle colonne di "Sportal.t".«In un certo senso era scontato che con la mente non fosse più con noi, ma purtroppo è sempre stato così(...). Gli ho voluto bene ed ero convinto che l'aria di casa e la voglia di tornare in nazionale fossero sufficienti per farlo andare bene, ma non è stato il caso. Siamo tutti delusi(...).».

Keystone (foto d'archivio)