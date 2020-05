Il Lipsia fallisce l'aggancio, Favre può tirare un sospiro di sollievo

LIPSIA - Nella partita valida per il 28esimo turno di Bundesliga, il Lipsia ha pareggiato 2-2 in casa contro l'Hertha Berlino (Klostermann e Schick da una parte, Grujic e Piatke dall'altra) e – in virtù di questo risultato – non è stato in grado di approfittare del passo falso del Borussia Dortmund (0-1 contro il Bayern domenica scorsa) per agganciarlo al secondo posto in classifica.

Negli altri incontri l'Augusta ha pareggiato 0-0 con il Paderborn, il Düsseldorf e l'Hoffenheim hanno vinto rispettivamente 2-1 contro lo Schalke e 3-1 contro il Colonia (in rete anche l'elvetico Zuber), mentre Union Berlino-Mainz è terminata 1-1.

Conduce sempre la graduatoria il Bayern Monaco (64 punti), davanti alla truppa di Favre (57) e al Lipsia (55).

keystone-sda.ch (ALEXANDER HASSENSTEIN / POOL)