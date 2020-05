Vialli e il cancro: «Sto bene, ma ho paura che possa tornare»

L'ex attaccante fra le altre squadre di Sampdoria e Juventus - Gianluca Vialli - è tornato a parlare della sua personale lotta contro il tumore al pancreas.

Sono stati due anni terribili per il 55enne il quale - dopo 17 mesi di chemioterapia - aveva recentemente dichiarato di essere riuscito a sconfiggere il cancro, ma la paura di una ricaduta è grande: «È stata una dura battaglia», ha raccontato Vialli al "The Times". «A livello fisico sto bene e la mia muscolatura migliora giorno dopo giorno, ma sono ancora molto preoccupato e spaventato. Quando vado a letto o quando mi sveglio con un malessere fisico ho sempre paura che sia ritornato. Credo che ci vorrà diverso tempo prima che riesca a perdere questa sensazione(...). Le mie figlie e mia moglie mi hanno aiutato molto, abbiamo riso tanto insieme e bisogna trovare il lato divertente se si può... Ma c'erano dei giorni in cui mi chiudevo in bagno per non farmi vedere piangere(...)».