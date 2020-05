«I club inglesi sono spaventati a morte»

Le dirette "live" e le "chat" sui social network sono il metodo migliore per riuscire a rimanere in contatto con gli sportivi d'élite di ogni disciplina, in questo periodo legato all'emergenza coronavirus.

A questo proposito, su Twitter, l'ex difensore del Manchester United e della nazionale inglese - Gary Neville - ha parlato dell'ipotetica ripresa della Premier League, dove mancano in totale 92 partite per terminare lo scorso campionato. «La Premier League sta vivendo un incubo a livello di comunicazione. I club continuano a dire che la salute viene prima di ogni altra cosa, ma nello stesso tempo vogliono a tutti i costi ricominciare la stagione. Li rispetterei di più se dicessero di essere consapevoli della situazione e che sono pronti a prendersi le responsabilità dei rischi che potrebbero correre(...). Ma non lo faranno perché sono spaventati a morte(...)».

That’s why we haven’t heard one single prominent CEO / Chairman / Owner or Executive open his mouth to back the re-start ! Brief / Brief / Brief ! Scared to death of the liability and blame . https://t.co/qg0jqFZQU0