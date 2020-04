Gli ultrà si ribellano: «Niente ripresa, il calcio resti in quarantena»

Il prossimo 30 aprile la cancelliera tedesca Angela Merkel darà una risposta a proposito della ripresa della Bundesliga, che potrebbe avvenire nel secondo weekend di maggio a porte chiuse. A questo proposito però, il calcio locale potrebbe incontrare qualche difficoltà, poiché alcuni gruppi di tifoserie organizzate non appoggiano questa soluzione.

Le forze dell'ordine sono di conseguenza preoccupate, visto che temono assembramenti all'esterno degli stadi. «Sarebbe una beffa per la comunità riprendere a giocare», si può leggere nel comunicato dei maggiori rappresentanti delle tifoserie tedesche scritto contro la Lega. «Il calcio professionistico è stato malato a lungo e dovrebbe rimanere in quarantena, soprattutto in un periodo in cui tutti quanti rinunciamo ai nostri diritti e alla nostra libertà in nome del bene comune. Non si può pensare alla ripresa del campionato(...). Oltre a questo si discute da qualche settimana delle difficoltà nell'effettuare i test in maniera adeguata per la popolazione ed è assurdo pensare che ne vengano effettuati migliaia per i calciatori(...)».

keystone-sda.ch / STF (FRIEDEMANN VOGEL)