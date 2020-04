La Super non cambia, avanti con 10 squadre. Lugano rammaricato

La Super League non cambia formato. In attesa di capire quale sarà il destino di questa stagione, congelata e stravolta dalla pandemia, i club di Swiss Football League hanno deciso - votando per corrispondenza - di mantenere il massimo campionato a 10 squadre, respingendo l'iniziativa di portarlo a 12 dal 2021/22.

L'esito della votazione è stato di 10 favorevoli e 10 contrari all’iniziativa.

Per arrivare ad attuare un cambiamento sarebbe stata necessaria una maggioranza di quattordici voti su venti.

A tal proposito l’FC Lugano tramite un comunicato ha espresso "il proprio rammarico per il fatto che, dopo quasi tre anni di discussioni, non si sia riusciti a trovare un formato di gioco a 12 squadre in grado di raccogliere un consenso sufficiente da parte di tutti i portatori d’interesse coinvolti. Il club bianconero nelle scorse settimane ha indirizzato una missiva alla SFL ed ai suoi membri, nella quale ha auspicato una riforma dei campionati (a partire dalla Prima Lega) che contempli un aumento del numero di squadre in Super League a 12 o 14 squadre, che equivale al numero reale di club che al momento sono in grado di sostenere una struttura professionistica in Svizzera".