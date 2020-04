Newcastle, 400 milioni per tornare grande... e in panchina in pole c'è Allegri

Le finanze di un gruppo saudita potrebbero portare l'ex allenatore della Juventus in Inghilterra

Nonostante l'emergenza legata al coronavirus abbia fermato tutti i campionati, nei prossimi giorni in Premier League dovrebbe andare in porto un'importante operazione di "mercato" che riguarda il Newcastle. Un gruppo saudita - rappresentato da Amanda Staveley - è infatti in procinto di acquisire la società inglese con l'obiettivo di riportare la squadra ai vertici del calcio britannico.