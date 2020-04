Vialli sta vincendo contro il tumore: «Lo dico sottovoce, sono felice»

GENOVA - Gianluca Vialli, ex attaccante di Sampdoria e Juventus a cavallo fra gli anni '80 e '90, ha rivelato di aver concluso positivamente il ciclo di chemioterapia durato 17 mesi.

Ricordiamo che da due anni il 55enne lotta contro un tumore al pancreas e anche se la guarigione non è ancora completa, i risultati fanno ben sperare. «Sto bene, a dicembre ho terminato la chemioterapia e i test non hanno mostrato segni di malattia», ha dichiarato proprio Vialli. «Non è stato facile, né fisicamente né mentalmente, nemmeno per una persona forte come me(...). Sono felice, anche se lo dico sottovoce(...). Normalità vuol dire vedersi di nuovo bene allo specchio e osservare i peli che ricrescono. Non devo più disegnarmi le sopracciglia a matita. Può sembrare strano, ma in questo momento mi sento più fortunato rispetto a tanti altri».

Keystone, archivio