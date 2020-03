«Cancellare Euro 2020? Non si può escludere»

AMSTERDAM - L'emergenza coronavirus ha ormai raggiunto livelli molto alti. E anche l'"agenda" sportiva, in questi giorni, sta ormai subendo tantissimi cambiamenti. Dall'hockey al calcio passando per le moto e il ciclismo. Insomma tutto è incerto. Anche Euro 2020, un evento organizzato da ben 12 nazioni e che provocherà tanti "spostamenti", oggi non può ritenersi al riparo da brutte sorprese...

«Non possiamo escludere nulla ma non dobbiamo lasciarci prendere dal panico - le parole del presidente della Fifa Gianni Infantino a Sky Sport - Personalmente non sono preoccupato, ma dobbiamo guardare seriamente agli sviluppi, senza però avere reazioni eccessive. Speriamo di non andare incontro a una sospensione degli eventi su scala globale».

Sulla stessa lunghezza d'onda Greg Clarke, vicepresidente della Fifa: «Noi continuiamo con il nostro programma, anche se siamo pronti ad adeguarci in caso di cambiamenti imposti dall’alto».

Keystone