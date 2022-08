«Fare l'arbitro? Una buona gestione dello stress emotivo è sicuramente un fattore determinante»

Fiducia in sé stessio, perfetto autocontrollo, gestione dello stress e capacità di concentrazione: sono questi gli elementi base per fare l’arbitro? Come si “allenano”?

«Cito un esempio per la concentrazione: le abilità attentive si possono incrementare inizialmente riconoscendo come funziona la nostra mente e come il flusso attentivo viene direzionato nelle diverse situazioni. In seguito si potranno adottare delle strategie per aiutare a riportare l’attenzione nella specifica attività che stiamo svolgendo, come per esempio l'utilizzo di rituali prima e durante la gara. Possono inoltre essere molto utili tecniche di mindfulness, al fine di riportare l’attenzione nel presente».