Novak Djokovic vuole arrivare a 30 Slam: «Ce l'ha in mente da sempre»

Il suo obiettivo principale è quello di raggiungere Rafael Nadal - in vetta a questa speciale classifica con 22 sigilli - dopodiché vorrebbe continuare fino a 30: «Ne ho parlato più volte con lui», sono state le parole di Goran Ivanisevic, l'allenatore di Nole, a "puntodebreak". «Il suo target è quello di giocare per altri cinque anni, di modo da poter raggiungere quota 30 Slam. Ce l'ha in mente da sempre e se non dovesse incappare in qualche infortunio sono dell'idea che possa essere in grado di raggiungere questo traguardo. È in grandissima forma e l'ha dimostrato anche recentemente con il successo finale di Wimbledon».