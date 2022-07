A meno che nelle prossime settimane non cambino le regole per entrare negli Stati Uniti, Nole sarà costretto a guardare gli US Open (29 agosto-11 settembre) dal divano di casa. Ma non è finita qui. Il ministro della salute canadese Jean-Yves Duclos ha dichiarato che a Djokovic verrà pure negata la possibilità di disputare il Masters 1'000 di Montréal, in agenda nella seconda settimana di agosto. «Si dovrà rimboccare le maniche e ricevere il vaccino. Le regole sono uguali per tutti. Ci possono essere alcune eccezioni, ma le regole valgono per tutti. La pandemia purtroppo non è ancora terminata».