Djokovic, meglio pensare a Wimbledon

LONDRA - Come si presenta Novak Djokovic all'imminente torneo di Wimbledon? Evidentemente con l'obiettivo di vincere, centrando il settimo sigillo sull'erba londinese, il quarto di fila. Nella scorsa edizione il serbo aveva sconfitto in finale Matteo Berrettini.

«Mi sento bene, non ho disputato nessun torneo sull’erba prima di Wimbledon per scelta - ha dichiarato Nole - Anche in passato ho ottenuto successi giocando su questa superficie solo a Londra. Mi adatto velocemente all'erba e spero di ripetere le belle edizioni vissute negli ultimi anni».

Da uno Slam all'altro, il tennista di Belgrado rischia di dover saltare gli US Open in agenda a cavallo fra agosto e settembre... «A me piacerebbe tantissimo giocarli, ma sono consapevole che oggi non posso entrare nel paese. Non posso fare molto, devo aspettare e vedere cosa succederà. Una motivazione supplementare per fare bene qui a Londra».

keystone-sda.ch (Steven Paston)