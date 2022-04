Wimbledon pronto a escludere russi e bielorussi

LONDRA - Brutto colpo per Daniil Medvedev. Secondo quanto riporta il Daily Mail, gli organizzatori di Wimbledon hanno deciso di escludere i tennisti russi e bielorussi.

Ciò significa che il numero due al mondo, campione in carica agli US Open e attualmente ai box dopo un'operazione per un'ernia, non potrà prendere parte al torneo sull'erba londinese, in agenda fra il 27 giugno e il 10 luglio. Un altro top ten che mancherà è Andrej Rublev (Atp 8).

La decisione dovrebbe essere ufficializzata attorno a metà maggio.

