«No al vaccino? È una scelta dettata dall’egoismo e dall’arroganza»

SANTIAGO DEL CHILE - Novak Djokovic (Atp 1) è pronto a tornare in campo e lo farà domani a Monte Carlo, dove nel primo turno affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (Atp 46). Ovunque vada, dopo l'ormai famosissima diatriba australiana, il serbo attira su di sé le attenzioni di molteplici personalità: politici, colleghi, ex giocatori e tifosi. Non tanto per aspetti prettamente tecnici, bensì per la sua scelta di non sottoporsi al vaccino che gli ha fatto saltare diversi tornei.

L'ex numero 1 al mondo cileno Marcelo Rios - vittorioso di 18 tornei in carriera, ma mai di un Major - non ha usato mezzo termini, "disintegrando" Nole al quotidiano "La Tercera". «Novak Djokovic si sta comportando da stupido, rischia di rinunciare a diventare il migliore di tutti i tempi a causa di un vaccino. Pure io avevo alcuni dubbi all’inizio, ma poi mi sono reso conto che era necessario farlo se volevo continuare a viaggiare».

Ritiratosi nel 2004 a causa di continui problemi alla schiena, Rios (classe '75) proprio non concepisce la scelta fatta da Djokovic. «Nole si è spremuto al massimo per inseguire i record e diventare il più grande di ogni epoca. Rinunciare alla corsa al GOAT per un banale vaccino lo trasforma nel re della stupidità. Credo che all’inizio avesse soltanto paura, mentre adesso è divenuta una questione di principio. Purtroppo la sua è una scelta figlia dall’egoismo e dall’arroganza».

