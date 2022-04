«Ammiro Djokovic, ha difeso le sue idee fino all'ultimo»

MONTREAL - In gennaio ha combattuto fino all'ultimo per provare a disputare gli Australian Open, andando contro tutto e tutti cercando di trovare qualsiasi cavillo giuridico per disputare il primo Slam dell'anno.

Ma per il serbo non c'è stato nulla da fare: alla fine - dopo giorni di tensioni, ricorsi e contro-ricorsi - è stato respinto dal governo locale, perché non vaccinato. Una storia che ancora oggi fa discutere e che, lo ricordiamo, prossimamente sarà parte di documentario su Netflix.

Rob Steckley, ex allenatore fra gli altri di Denis Shapovalov, Sania Mirza, Anastasia Pavlyuchenkova e Lucie Safarova, si è espresso così in merito al comportamento del serbo. «È da pazzi pensare che qualcuno, nella sua posizione, mantenga la sua idea nonostante tutto quello che sta succedendo nel mondo - le parole espresse dal 42enne ex tennista a Match Point Canada - Ognuno può avere le sue convinzioni ma il fatto che le abbia difese fino all'ultimo lo trovo davvero ammirevole. Ho il massimo rispetto per Djokovic e penso che molte persone lo abbiano messo in dubbio dall'inizio, ma ha fatto bene a essere coerente fino alla fine».

Proprio a causa della mancata vaccinazione, finora Nole non ha potuto prendere parte agli Australian Open e ai tornei di Indian Wells e Miami. Tornerà a Monte Carlo (9-17 aprile).

Imago