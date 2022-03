Niente trionfo a Indian Wells per Nadal

INDIAN WELLS - Il trofeo del torneo di Indian Wells 2022 lo ha sollevato… Taylor Fritz. Seppur non al meglio, il 24enne statunitense ha infatti avuto la meglio in finale di Rafa Nadal (anch’egli acciaccato), imponendosi contro pronostico 6-3, 7-6(5) in poco più di due ore di gioco.

Il maiorchino, che era ancora imbattuto in questo 2022, ha così chiuso con una delusione la sua campagna nordamericana: nell’ormai prossimo Masters1000 di Miami non sarà infatti ai blocchi di partenza. Piuttosto che impegnarsi sul cemento della Florida, il mancino di Manacor proverà a recuperare le energie perse e a prepararsi per la stagione sulla terra.

keystone-sda.ch / STF (Mark J. Terrill)