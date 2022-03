Marius “Black” Antonietti vittorioso in Italia

LUGANO - Sangue freddo, muscoli, temperamento e grande preparazione. Sono questi gli ingredienti portati sul ring da Marius “Black” Antonietti, quelli che gli hanno permesso domenica di vincere a Rivarolo Canavese (in Piemonte) contro il bosniaco Edis Biberovic, reduce da due match vinti.

Il pugile ticinese si è imposto per ko tecnico al terzo round al cospetto di un avversario sfinito, messo sin da subito alle strette da Marius il quale, a un paio di giorni di distanza, avverte una buona dose di stanchezza: «Sì, c’è un po’ di stanchezza. Ma è stata una bella battaglia. Sono felice per come sia andata, ora mi concentro sui prossimi obiettivi. Sono carico».

E, a proposito di prossimi obiettivi, in estate il boxeur di casa nostra combatterà nella sua Lugano in un duello sui dieci round. Un incontro che gli darà la possibilità di competere per un titolo Internazionale.

Marius Antonietti