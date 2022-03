Lena Dürr prima in uno slalom apertissimo

ARE - Sei atlete in meno di quattro decimi di secondo: dopo la prima manche, la lotta per il successo nello slalom di Are è ancora apertissima.

Davanti a tutte ha chiuso la tedesca Lena Dürr, che ha in ogni caso staccato di soli 0”08 la slovacca Petra Vlhova e di 0”11 la svedese Anna Swenn-Larsson. Ancora “vive” pure la statunitense Mikaela Shiffrin, quarta a 0”25 dalla leader provvisoria, l'austriaca Katharina Liensberger (+0”35) e la nostra Michelle Gisin (0”38).

Buon settimo posto parziale, per la Svizzera, con Aline Danioth (0”55).

keystone-sda.ch (Pontus Lundahl)