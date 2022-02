Una figurina di Kobe Bryant venduta per 2 milioni di dollari

LOS ANGELES - La "PWCC Marketplace", una società americana specializzata nelle aste, ha annunciato che una figurina di Kobe Bryant è stata venduta questa settimana per la bellezza di 2 milioni di dollari.

L'oggetto in questione - che ritrae l'ex campione di basket durante la stagione 1997/1998, la sua seconda in NBA - è diventato il cimelio più costoso del celebre "Black Mamba". E ne esistono soltanto dieci esemplari in tutto il mondo.

Deceduto nel mese di gennaio del 2020 in seguito a un incidente in elicottero a 41 anni, Bryant ha conquistato cinque campionati con i Los Angeles Lakers ed è considerato come uno dei più forti giocatori di basket di tutti i tempi.