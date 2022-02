Zverev squalificato ad Acapulco

ACAPULCO - Dopo l'epica battaglia durata fino alle 4h55 del mattino - nel primo turno del torneo singolare di Acapulco - Alexander Zverev continua a far parlare di sé. Questa volta decisamente per altri motivi...

Sempre in Messico, ma nel torneo di doppio, il tedesco ha decisamente perso la testa: in coppia con Marcelo Melo, il numero 3 al mondo - nel duello contro Glasspool ed Heliovaara - ha preso a racchettate la sedia dell'arbitro, l'italiano Alessandro Germani (vedi sotto).

All'origine del gesto scriteriato, una pallina chiamata "in" dal giudice di gara in un momento molto caldo della sfida, ovvero quando si stava giocando il super tie-break. Per dovere di cronaca Zverev e il suo collega sono infine stati sconfitti per 6-2 4-6 10-6.

Un gesto, quello di Zverev, inaccettabile che ha costretto gli organizzatori a propendere per la squalifica, sia dal singolare che dal doppio.

No pretendo discutir con aficionados nuevos al tenis, cada quién tiene en su experiencia su percepción del deporte, pero lo de Alexander Zverev es grotesco e inaceptable, espero que tengan huevos y haya sanción. Si esto lo hace alguien más, lo suspenden.pic.twitter.com/7OkmXUy6wH — 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑹𝒊𝒗𝒆𝒓𝒆𝒕𝒕𝒊 (@Riverettii) February 23, 2022

keystone-sda.ch (DAVID GUZMAN GONZALEZ)