San Pietroburgo: la Bencic esce di scena

SAN PIETROBURGO - Nulla da fare per Belinda Bencic (Wta 24) nel match valido per i quarti di finale di San Pietroburgo. Opposta all'osso duro Anett Kontaveit (9) la sangallese è stata sconfitta per 7-6(7), 6-2 dopo 1h43' di gioco.

Nel primo set la campionessa olimpica in carica era riuscita a rimontare dallo 0-3, per poi essere sconfitta in un tie-break tiratissimo terminato 9-7. Nella seconda frazione Belinda ha nuovamente conosciuto un inizio molto difficile finendo sotto 4-0, scarto che - questa volta - non è riuscita a colmare...

Imago