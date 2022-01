Jil Teichmann non stecca e passa il turno

MELBOURNE - Jil Teichmann (Wta 34) ha superato il primo turno degli Australian Open, in virtù del successo su Petra Martic (Wta 57): 6-3 6-3 il risultato finale.

Per la 24enne - per la prima volta in carriera al secondo turno in questo slam - se la vedrà nel prossimo turno contro Victoria Azarenka (Wta24).

keystone-sda.ch / STR (Simon Baker)