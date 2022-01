Andy Murray non infierisce: «Ognuno è libero, ma ci sono delle conseguenze»

MELBOURNE - «Non prenderò a calci il mio avversario mentre è a terra». Con queste parole Andy Murray, che non ha voluto infierire, si è espresso in merito alla questione-Djokovic. «Per gareggiare agli Australian Open devi essere vaccinato e ovviamente la maggior parte dei giocatori ha scelto di farlo – ha continuato il britannico in conferenza stampa – Ognuno è libero di fare la sua scelta, ma ci sono anche delle conseguenze per queste decisioni».

Nel frattempo la stampa serba è imbufalita per la scelta operata dal governo australiano: "È uno dei più grandi scandali sportivi del secolo", "Vergogna! Lo Stato chiede l’arresto e il ritorno di Djokovic all'hotel dell’orrore!", sono soltanto due delle affermazioni che si possono leggere sui vari quotidiani.

Ricordiamo che la sentenza definitiva è attesa per la mattinata australiana di domenica, che per noi significa attorno alle 23 di domani sera.

Imago, archivio