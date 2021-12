Niente da fare: Lugano ancora sconfitto

LUGANO - La nona giornata di SBL non ha sorriso al Lugano, superato in casa dal Monthey 89-84. Si tratta della sesta sconfitta di fila per i Tigers, i quali non vincono dallo scorso 20 ottobre contro gli Starwings di Basilea (81-67).

In classifica la compagine ticinese è ultima in classifica (10 punti) e si è fatta agganciare proprio dagli avversari di giornata. Guida la graduatoria l'Olympic Friborgo (16), davanti alla Spinelli Massagno (15), con le due squadre che si affronteranno domani pomeriggio in Ticino (ore 16).

Ti-press (Samuel Golay)