Annullata la discesa di Lake Louise

LAKE LOUISE - La prima discesa stagionale nella Coppa del Mondo maschile non si terrà oggi, venerdì. Le forti precipitazioni nevose che, nelle ultime ore, hanno ricoperto Lake Louise, hanno infatti spinto gli organizzatori a cancellare la gara in programma.

Per i protagonisti del circo bianco i disagi sono in ogni caso contenuti. La tappa canadese di CdM aveva infatti in cartellone tre gare. Saltata la prima, dopo gli allenamenti dei giorni scorsi i campioni degli sci potranno mettersi alla prova sabato, quando si disputerà una discesa, e domenica, giorno in cui è previsto il superG.