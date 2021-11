Niente più abusi, niente più casi-Tissot

FRIBORGO - Autoritario e spesso - così sembra - spintosi colpevolmente oltre il limite consentito, Romain Gaspoz è finito al centro della bufera. L’allenatore dell’Elfic Friborgo è infatti stato accusato da alcune sue giocatrici ed ex giocatrici - per prima Ludivine Tissot - di portare abusi psichici all’interno dello spogliatoio. Insulti e non solo. La denuncia non è caduta a vuoto. Raccolta e anzi allargata, ha infatti costretto Swiss Basketball a prendere atto dei comportamenti poco ortodossi di molti coach e formatori nel movimento.

Per risolvere il problema ed evitare in futuro nuovi imbarazzi, dopo aver consultato Swiss Olympic e la FIBA, la Federazione ha così deciso di muoversi per garantire un futuro luminoso al basket rossocrociato.

A Friborgo hanno deciso di creare un gruppo di lavoro che, incontrate le giocatrici (ma anche dirigenti e coach), promuoverà azioni legate all’integrità e all’etica nel basket svizzero. Puntando sull’ascolto, si svilupperà una strategia che porterà allo sviluppo della formazione dei quadri, che verranno sensibilizzati verso i problemi legati all’integrità e all’etica. Per rafforzare la protezione degli atleti, sarà in seguito proposta una modifica degli statuti, in modo che la federazione si allinei alle direttive di Swiss Sport Integrity. Saranno poi avviate una campagna ad hoc e altre azioni, il tutto per sensibilizzare riguardo a quelle situazioni che possono essere provanti o dolorose.