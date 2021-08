Vittoria con record svizzero, ma...

EUGENE - Grande risultato di Mujinga Kambundji ad Eugene in Diamond League.

L'atleta elvetica ha conquistato i 200 metri piazzandosi davanti alle favorite e fermando il cronometro in 22''06. Quest'ultimo crono corrisponderebbe anche al nuovo primato nazionale, ma purtroppo non è omologabile per il troppo vento a favore. Il record svizzero, sempre in suo possesso, resta dunque fissato a 22''26.

Nei 100 metri la giamaicana Elaine Thompson-Herah - campionessa olimpica nei 100 e nei 200 metri - ha corso i 100 metri in 10''54. Un tempo pazzesco, il secondo di tutti i tempi, ad appena cinque centesimi dal primato mondiale stabilito nel lontanissimo 1988 da Florence Griffith-Joyner, atleta sulla quale aleggiarono però molti sospetti di doping.