Campionati del Mondo: titolo e primato mondiale per Cristina Francone

BELGRADO - Cristina Francone ha festeggiato il suo primo titolo iridato. Ai campionati del mondo di apnea in corso a Belgrado, la ticinese del Flippers Team Tenero - in forza alla nazionale italiana - ha conquistato l'oro nell'apnea dinamica con bifins (pinne), stabilendo pure il nuovo primato mondiale con la misura di 234.70m. Al secondo posto si è piazzata la sua grande rivale e precedente detentrice del record, la croata Mirela Kardasevic.

Non è però ancora tempo di festeggiamenti per Cristina, le cui fatiche ai mondiali in Serbia non sono terminate. Sarà infatti impegnata anche sabato nella sua disciplina preferita, l'apnea dinamica con monopinna dove, già detentrice del record del mondo, parte da grande favorita per la meddaglia d'oro finale.